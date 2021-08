14-Jähriger spielt Waldhorn : Stadtorchester Korschenbroich übt für Konzerte im September

2020 mussten die Konzerte des Stadtorchesters relativ spontan draußen stattfinden. Foto: Stadtorchester Korschenbroich

Korschenbroich Derzeit üben die Musiker vom Stadtorchester Korschenbroich wieder. Sie bereiten sich auf das Herbstfest im September vor. Doch was passiert, wenn das Konzert wegen schlechter Witterung oder strengerer Corona-Vorschriften nicht stattfinden kann?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Singendonk

Endlich wieder im großen Kreis Musik machen. Darauf mussten die Musikerinnen und Musiker des Stadtorchesters Korschenbroich in diesem Jahr besonders lange warten. Doch nach einer quälend langen, Corona-bedingten Pause von sieben Monaten, können sie nun endlich wieder gemeinsam proben. Das Orchester bereitet sich zurzeit auf das Herbstfest vor, das wie im vergangenen Jahr wieder Open-air auf dem Schulhof des Gymnasiums Korschenbroich stattfindet.

„Da es im Oktober 2020 so kühl war, dass die Oboen nicht zum Einsatz kommen konnten, ziehen wir in diesem Jahr unsere beiden Auftritte auf das Wochenende am 18. und 19. September vor“, sagt der Vorsitzende des Orchesters, Michael Hirnstein. Somit wird die Zeit bis zum Konzert knapp, und eigentlich macht das Orchester in den Sommerferien Pause.

Info Kartenvorverkauf für die Open-Air-Konzerte Konzert Am Wochenende, 18. und 19. September, spielt das Stadtorchester Korschenbroich auf dem Schulhof des Gymnasiums. Das Konzert am Sonnabend beginnt um 18 Uhr, das am Sonntag um 15.30 Uhr. Karten Karten gibt es im Kulturamt, in der Buchhandlung Barbers, Hannengasse 2, und bei Raumausstattung Rippegather, Hindenburgstraße 19. Weitere Infos unter: www.stadtorchester-korschenbroich.de

Doch nun wird auch in den Ferien geprobt, und zwar draußen mit zwei Metern Abstand zueinander. Mit teilweise zwei Proben pro Woche will das Orchester rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt im September fit sein. „Alle sind sehr motiviert und ziehen super mit“, so Hirnstein.

Das gilt auch für den jüngsten Musiker im Orchester. Florian Faber (14) spielt das Waldhorn. Sein Vater hat ihn schon früh an das Instrument herangeführt. Heute spielt Florian es mit großer Begeisterung. Er ist zurzeit ein Pendler zwischen zwei Musikgruppen. Denn er spielt sowohl im Jugendblasorchester Korschenbroich, welches an die Jugendmusikschule des Rhein-Kreises Neuss angegliedert ist, als auch bereits im Stadtorchester.

Damit zählt er zu den Nachwuchsmusikern, die ihre bisherigen Erfahrungen in der Gruppe mit den Erwachsenen einbringen können. Dieser Weg der Förderung junger Musizierender hat sich bislang bewährt. „Ich habe es sehr vermisst, mit den anderen zusammen Musik zu machen“, sagt Florian mit Blick auf die Zeit seit Oktober 2020.

Stefan Vörding, seit Februar 2020 neuer Dirigent und musikalischer Leiter des Stadtorchesters Korschenbroich, sieht man seine Freude bei den Proben an. „Ich kann hier mit erfahrenen Musikerinnen und Musikern zusammenarbeiten, die bereits über eine hohe musikalische Qualität verfügen und auch neue Herausforderungen mutig annehmen.“ Die Musikfreunde können beim Herbstkonzert wieder ein vielseitiges Programm erleben. Es werden auch bekannte Melodien zu hören sein, sagt Michael Hirnstein, seit 1996 im Amt des Vorsitzenden: „Da bleiben wir uns treu und setzen auf eine gute Mischung aus Stücken, die speziell für Blasorchester komponiert wurden und Arrangements von Musicals oder einzelnen bekannten Titeln.“

Das Stadtorchester Korschenbroich umfasst rund 60 Musiker, wobei die Altersspanne von 14 bis 65 Jahren reicht. Das als eingetragener Verein organisierte Orchester verfolgt insbesondere das Ziel, interessierten Jugendlichen Freude am gemeinsamen Musizieren zu vermitteln und Blasmusik auf hohem Niveau zu betreiben. Für fortgeschrittene Schüler von Blech- und Holzblasinstrumenten sowie aus dem Bereich des Schlagzeugs bietet das Orchester eine gute Gelegenheit, ihre Fähigkeiten einzubringen und weiter zu entwickeln.