Konzert in Korschenbroich : Stadtorchester spielt den Soundtrack zu Mord und Totschlag

Konzert in Korschenbroich

Stadtorchester spielt beim Mottokonzert in der Aula des Gymnasiums alles, was mit Krimi zu tun hat. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Beim Mottokonzert ermittelte das Stadtorchester Korschenbroich, kurz Soko, zur Musik aus Krimis der vergangenen Jahrhunderte. Es war ein gelungener Abend – mit Knoblauchzehen für das Publikum.

Ein Tatort in der Aula des Gymnasiums Korschenbroich: Polizeiabsperrband, blutbeschmierte Notenblätter, Umrisszeichnungen von Instrumentenleichen auf dem Boden. Was für ein schreckliches Verbrechen mag geschehen sein? Es gibt Hoffnung: die 48-köpfige Soko ist bereits vor Ort und ermittelt. Meike Kannen von der Soko, dem Stadtorchester Korschenbroich: „Sie befinden sich an einem (musikalischen) Tatort. Ich hoffe, Sie haben ein Alibi. Wir werden Sie einer Zeugenbefragung unterziehen.“