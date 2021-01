Aktion in Korschenbroich : Stadt wirbt für den lokalen Handel

Korschenbroich Damit die Korschenbroicher auch im zweiten Lockdown noch vor Ort bestellen, hat sich die Verwaltung etwas überlegt. Banner, Plakate und Roll-ups weisen auf regionale Angebote hin.

17 Roll-ups wurden aufgestellt. Verantwortliche in Geldinstituten und Läden waren spontan dazu bereit, diese an prominenter Stelle in ihren Geschäftsräumen zu positionieren. Mehrere Banner sind im Stadtgebiet an auffälligen Stellen platziert. Plakate werden im gesamten Stadtgebiet aufgehängt. „Mal richtig lecker essen? Bestelle beim Profi“ heißt es darauf. Oder: „Gönn` dem Paketboten mal eine Pause. Bestelle lokal!“ Händler und Gewerbetreibende können sich Plakate im Rathaus abholen und sie für ihre Schaufenster nutzen.