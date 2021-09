Faire Produkte in Korschenbroich : Stadt will „Fairtrade-Town“ werden

Fairtrade-Produkte gibt es inzwischen nicht nur in Bio- oder Weltläden. Auch Supermärkte und Discounter bieten mittlerweile eine große Auswahl an fair gehandelten Waren. Foto: obs/Miriam Ersch

Korschenbroich Im Bürgermeisterbüro gibt es künftig nur noch fair gehandelten Kaffee. Die Stadt muss allerdings noch einige weitere Kriterien erfüllen.

Zum Hintergrund: 1992 startete der gemeinnützige Verein TransFair seine Arbeit mit dem Ziel, benachteiligte Produzenten-Familien in Afrika, Asien und Lateinamerika zu fördern und durch fairen Handel deren Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Insbesondere benachteiligte kleinbäuerliche Familien in den Entwicklungsländern werden so unterstützt. Zum Beispiel decken die festgelegten Mindestpreise die Produktionskosten und sichern so das Existenzminimum. Die gezahlten Aufschläge ermöglichen eine Investition in die Zukunft.