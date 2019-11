Diskussion im Planungsausschuss Korschenbroich : Stadt wehrt sich gegen neues Windrad

Korschenbroich Ein Investor möchte in Glehn eine neue Windkraftanlage errichten. Das Problem: Sie erfüllt die Vorgaben, die im Regionalplan der Bezirksregierung vorgesehen sind. Allerdings nicht die Regeln des Korschenbroicher Baurechts.

Aus Korschenbroicher Sicht hat die geplante Windkraftanlage in Glehn zwei entscheidende Mängel. Sie ist mit 242,5 Metern deutlich höher als die bisherigen Windräder in Korschenbroich. Und sie liegt zwar innerhalb des Windenenergiebereichs, der im Regionalplan der Bezirksregierung Düsseldorf festgelegt wurde. Allerdings außerhalb der Konzentrationszonen, die die Stadt Korschenbroich für die Errichtung von Windkraftanlagen ausgewiesen hat. Und somit auch deutlich näher an vorhandener Bebauung. Das nächste Wohngebäude in der Blausteinstraße in Epsendorf wäre nur 584 Meter von dem geplanten Windrad entfernt.