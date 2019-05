Klimaschutzpreis 2019 : Korschenbroich sucht kreative Klimaschützer

Korschenbroich Erstmals seit 2014 vergibt die Stadt Korschenbroich wieder einen Klimaschutzpreis. Bis zum 13. August können Bürger, Vereine, Unternehmen, Initiativen sowie Schulen und Kindergärten bewerben.

Ob man ein Insektenhotel baut, erneuerbare Energieformen nutzt oder Aktionen zum Klimaschutz plant – die Jury hofft auf viele kreative Ideen. Die Projekte dürfen nicht allein auf privatwirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet sein, sondern müssen auch positive Effekte für das Gemeinwohl haben. Besonders sind Kinder und Jugendliche in Kindergärten, Schulen, Offenen Ganztagseinrichtungen, Freizeitklubs, Sportvereinen und Jugendfeuerwehren angesprochen. Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind für sie zentrale Themen, und der Umgang damit ist prägend für das spätere Leben.

Schriftliche Bewerbungen zum Klimaschutzpreis 2019 sind bis zum 13. August möglich. Die vorgestellten Ideen müssen noch nicht umgesetzt sein – sie dürfen sich im Planungsprozess oder in der Durchführungsphase befinden. Eine Fachjury wird alle Eingänge sichten und bewerten. Es winken insgesamt 2500 Euro, die auf mehrere Positionen aufgeteilt werden können. Das Geld wird von der RWE-Tochtergesellschaft Innogy zur Verfügung gestellt. Die Preisübergabe erfolgt im Rahmen des Herbstfestes am 22. September.

Zu den Preisträgern des zuletzt 2014 vergebenen Klimaschutzpreises gehörte die Kita Pestalozzistraße. Sie startete Projekttage unter dem Motto: „Mit allen fünf Sinnen Energie erfahren“. Unter anderem durften die Kinder beim Aufbau einer Windkraftanlage dabei sein. Auch die Bürgerinitiative „Einfach besser leben“ erhielt einen Preis. Sie stellte sich mit einem nachbarschaftlich genutzten Gemeinschaftsgarten, einem allgemein verfügbaren Lastenfahrrad und einer Givebox in ihrer Bewerbungsmappe vor. Zudem wurde 2014 ein von konventioneller Energienutzung auf Nachhaltigkeit umgestellter Gartenbaubetrieb ausgezeichnet.

Info Fragen beantwortet Walter Hintzen: Telefon 02161 613231. Bewerbungen gehen an die Abteilung Umwelt und Energie der Stadt, Don-Bosco-Straße 6, oder per E-Mail an: umwelt@korschenbroich.de