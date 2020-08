Nach Unwetter in Korschenbroich : Stadt untersucht Auswirkungen des Starkregens

So sah es am Samstag am Sportplatz in Korschenbroich aus. Foto: Klaus Heister

Korschenbroich Am Wochenende wurden in Korschenbroich vielerorts Straßen überflutet. Mit Hilfe von Fotos und Videos der Anwohner will die Stadt von dem Ereignis nun lernen und die eigenen Gefahrenkarten verbessern.

Der Städtische Entsorgungsbetrieb reagiert auf das Starkregenereignis, dass am Samstag und Sonntag in Teilen von Korschenbroich zu Überflutungen geführt hat. Mit Hilfe einer Detailanalyse sollen laut Stadt die bestehenden theoretischen Überflutungsbetrachtungen empirisch überprüft werden. Hierfür werden die Bürger gebeten, Fotos und Videos des Ereignisses an den Entsorgungsbetrieb zu senden.

„Anhand der Fotos und Videos können wir dann unsere theoretischen Betrachtungen mit der Praxis abgleichen und weitere Abschätzungen vornehmen. Die Detailanalyse wird hierdurch noch genauer und bildet die tatsächlichen Gegebenheiten nach einem Ereignis noch besser ab. Wichtig hierbei ist, dass uns mitgeteilt wird, wo genau das Foto oder Video entstanden ist“, sagt der Technische Betriebsleiter des Entsorgungsbetriebes, Thomas Kochs. Die Fotos können per Mail an abwasserbetrieb@korschenbroich.de gesandt oder in den Verwaltungsgebäuden der Stadt abgegeben werden.

Seine theoretischen Überflutungsbetrachtungen hat der Entsorgungsbetrieb bereits vor zwei Jahren in Form einer Starkregengefahrenkarte online gestellt. Jeder Eigentümer kann hier einsehen, welche Gefährdung für sein Grundstück theoretisch errechnet wurde. Diese Daten sollen nun überprüft werden.

Zudem hat der Entsorgungsbetrieb zwei entsprechenden Flyer zur Verhaltensvorsorge und Bauvorsorge zusammengestellt. Beide Flyer, die Starkregengefahrenkarte und weitere Informationen zum Thema Starkregen finden Sie im Internet im Bürgerserviceportal der Stadt Korschenbroich unter service.korschenbroich.de.

(NGZ)