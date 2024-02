Ehrenamtliche Helfer in Korschenbroich gesucht Krötenwanderung: Stadt und BUND brauchen Unterstützung

Auch wer nur an einem Tag pro Woche helfen kann, sei willkommen, so die Verwaltung. Die Ortsgruppe des BUND Korschenbroich führt eine vorherige Unterweisung durch. Für die Arbeit wird festes knöchelhohes Schuhwerk benötigt. Warnweste, Taschenlampe, Handschuhe und ein Eimer wird bei Bedarf gestellt. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 02182 5702-0. Fragen und Anmeldungen mit bevorzugtem Wochentag können per Mail geschickt werden an: stadtpflege@korschenbroich.de.