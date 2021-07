Eine von vier Stellen ist in Korschenbroich noch vakant : Stadt sucht noch einen Bufdi im Naturschutz

KORSCHENBROICH Eine von vier Stellen als Bufdi im Naturschutz bei der Stadt Korschenbroich ist vakant. Beginn ist ab 1. September. Was zu den Aufgaben zählt und wer Informationen erteilt.

Tier- und Pflanzenarten erfassen, Wiesen pflegen, Bäume schneiden: Wer diese Aufgaben spannend findet, kann sich noch als „Bufdi“ bei der Stadt Korschenbroich bewerben – eine von vier Stellen ist vakant, teilte die Stadt mit. „Bufdi“ in diesem Einsatzbereich können junge Menschen bis 25 Jahre werdenn, die ihre Pflichtschulzeit absolviert haben. Geschlecht, Nationalität oder Art des Schulabschlusses spielen dabei keine Rolle, so die Stadt. Von Vorteil wären ein Pkw-Führerschein und Vorkenntnisse im Umgang mit Gartengeräten sowie handwerkliches Geschick. Nähere Informationen gibt es bei Theo Verjans unter der Rufnummer 02161 613146 oder per Mail an theo.verjans@korschenbroich.de. Bewerbungen nimmt das Amt 10, Organisation und Personal, Sandra Drobnitza, sandra.drobnitza@korschenbroich.de, entgegen.