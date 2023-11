Grundstücke in Korschenbroich gesucht Hochzeitswiese in Drölsholz bald voll bepflanzt

Erst im März dieses Jahres ist in Drölsholz Am Kellereiweg eine neue Hochzeitswiese angelegt worden. Doch bereits zum nächsten Pflanztermin am 1. Dezember wird sie komplett mit Obstbäumen bestückt sein. Das Angebot, zu einem besonderen Anlass einen Baum zu pflanzen, werde so gut von der Bevölkerung angenommen, dass keine weiteren Anträge angenommen werden können, teilt die Stadt mit. Deshalb suche sie nun Freiflächen für weitere Hochzeitswiesen, aber auch für das städtische Programm, mehr Wald anlegen zu wollen als freiwillige Klimaschutz-Maßnahme.