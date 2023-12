Streit in Korschenbroich Stadt soll Bürgerentscheid über Flüchtlingsunterkunft prüfen

Korschenbroich · Die Diskussion in der Einwohnerfragestunde vor der Ratssitzung war hitzig: Der Stadtrat hat einstimmig beschlossen, dass das Rathaus die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens über eine Flüchtlingsunterkunft in Kleinenbroich prüfen soll. Wie die Bezirksregierung die Fragen der Bürger und der Stadt beantwortet hat und was die Politiker dazu sagen.

15.12.2023 , 04:50 Uhr

Wo jetzt noch Lkw parken, könnte eine Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge im Gewerbegebiet Püllenweg in Kleinenbroich entstehen. Foto: Bärbel Broer