Korschenbroicher Verkehrsausschuss beschließt : Stadt prüft Verlegung der Buslinie NEW 018

Stadt prüft Verlegung der Buslinie NEW 018

Korschenbroich Die Verlegung der Buslinie NEW 018 von der Straße Tümpsend auf die Schelsener Straße hatten CDU und SPD beantragt. Die Verwaltung empfiehlt das derzeit nicht. Was die Gründe dafür sind.

Die Buslinie NEW 018 soll von der Straße Tümpsend auf die Schelsener Straße verlegt werden. Das hatten CDU und SPD in einem gemeinsamen Antrag im Verkehrsausschuss beantragt. Denn auf der Straße Tümpsend komme es immer wieder zu Begegnungsverkehr mit dem Bus, der Giesenkirchen und Schelsen mit den Dörfern Ringesfeldchen, Stadt und Högden morgens und mittags verbinde. „Die Straße ist von ihrer Breite nicht gut für den Busverkehr geeignet“, sagte Bernd Scheufeld von der CDU-Fraktion. Beigeordneter Georg Onkelbach erklärte, dort sei Gegenverkehr nur durch Fahrradfahrer möglich, da es ansonsten eine Einbahnstraße sei. Die Fahrzeuge, die dort parkten, bekomme man jedoch nicht so schnell weg. Daher sei die Verlegung der Buslinie zur Schelsener Straße nachvollziehbar, aber er könne es derzeit nicht empfehlen.