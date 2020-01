Förderprogramm in Korschenbroich : Hausbäume für den Artenschutz

Korschenbroich Die Stadt will mit einem Förderprogramm Neupflanzungen unterstützen.

Ein neues Förderprogramm soll einen positiven Beitrag zum Arten- und Klimaschutz in Korschenbroich leisten. Baumpflanzungen auf dem eigenen Grundstück sollen künftig von der Stadt bezuschusst werden. Eine entsprechende Beschlussvorlage der Verwaltung soll am Donnerstag im Umweltausschuss besprochen werden.

„Viele Bäume, gerade auch in Hausgärten, konnten den letzten trockenen Sommern nicht Stand halten und sind abgestorben“, sagt Theo Verjans, der bei der Stadt Korschenbroich unter anderem für den Naturschutz zuständig ist. „Das Projekt ‚Hausbaum’ bietet die Möglichkeit, schnell und mit einem geringen Planungsaufwand bebaute Ortslagen und Dorfkerne zu begrünen.“ So würde das Kleinklima verbessert und zudem die Optik aufgewertet.

Gefördert werden soll dabei künftig die Anpflanzung von Hochstämmen ab einem Stammumfang von zehn bis zwölf Zentimetern. Eine Artenliste wird noch erarbeitet. Vor allem heimische und insektenfreundliche Arten sollen gefördert werden, heißt es in dem Antrag. Förderfähig seien dabei nur freiwillige Baumanpflanzungen, die nicht in Satzungen oder Bebauungsplänen festgeschrieben sind. Sind alle Kriterien erfüllt, werden für maximal zwei Bäume je Grundstück 50 Prozent der Anschaffungskosten (maximal 100 Euro) übernommen.

Mit ihrer Idee möchte die Stadt auch an einen alten Brauch anknüpfen. „Früher war es üblich, dass in jedem Garten oder Vorgarten ein sogenannter ‚Hausbaum’ gepflanzt wurde“, heißt es in dem Antrag. Bei bäuerlichen Gehöften sei dies besonders ausgeprägt gewesen. Die Förderung soll also Tradition und Umweltbewusstsein verbinden. „Es ist ein niedrigschwelliges Angebot an Bürgerinnen und Bürger Klima-und Artenschutz aktiv selbst zu gestalten“, sagt Verjans.