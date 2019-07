Mehr als 40 Spielplätze : Wo in Korschenbroich gespielt werden kann

Die Baumrutsche auf dem Waldspielplatz in Raderbroich gehört zu den ältesten Spielgeräten im Stadtgebiet. Foto: Thomas Grulke

Korschenbroich In Korschenbroich gibt es derzeit 41 Spielplätze, zwei weitere in großen Neubaugebieten sind bereits in Planung. Hinzu kommen zehn Bolzplätze. An vielen Standorten bietet die Stadt mehreren Altersklassen die passenden Spielgeräte.

Es wird noch eine Zeit dauern, bis die geplanten Kinderspielplätze in den Neubaugebieten „An der Niers-Aue“ und „Westlich Dietrich-Bonhoeffer-Straße“ realisiert werden. Denn zunächst einmal soll die Wohnbebauung fertiggestellt sein und der Endausbau des öffentlichen Bereiches beginnen können. Trotzdem hat es bereits erste Ortsbegehungen der Planer gegeben – in Begleitung einiger Jugendlicher und Kinder. Denn diese sind es schließlich, die die Spielplätze später nutzen werden.

„Bei der Planung neuer Spielplätze besteht ein gemeinsames Konzept mit dem Jugendamt Rhein-Kreis Neuss. Dieses sieht vor, für alle unterschiedlichen Altersgruppen, auch für Jugendliche, Spielplätze zu schaffen. Unter der Beteiligung der Nutzer – Kinder und Jugendliche – werden Spielplätze geplant und anschließend gebaut“, erklärt das Tiefbauamt der Stadt Korschenbroich. Insgesamt 41 Spielplätze sowie zehn Bolzplätze gibt es im Korschenbroicher Stadtgebiet. Diese Unterteilung macht die Stadt, ansonsten gibt es hinsichtlich Funktion oder Größe keine Kategorien.

Info Anregungen aus der Jugendkonferenz Umwandlung Im vergangenen Jahr sind in Korschenbroich vier Spielplätze in Grünflächen umgewandelt worden. Hilfe durch Jugendliche An den Planungen zu neuen Spielplätzen sind seit 2019 auch Mitglieder der Korschenbroicher Jugendkonferenz beteiligt.

Der einzelne Spielplatz soll dafür möglichst etwas für alle Altersklassen zu bieten haben. Beispielhaft dafür steht der Waldspielplatz in Raderbroich, der in Sachen Größe und Abgeschiedenheit jenseits einer befestigten Straße Maßstäbe setzt. Wie kleine Inseln liegen die Spielelemente auf einer großen Rasenfläche, hinzu kommt ein großzügiger Bolzplatz. Rutschen, Schaukeln, Wippen oder Klettern: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zudem steht mit der Baumrutsche eines der ältesten Spielgeräte Korschenbroichs auf dem Waldspielplatz.

Es gebe im Stadtgebiet viele Spielplätze, die bereits über 30 Jahre alt sind, teilt die Stadt mit. Damit alles möglichst gut gepflegt wird, fließen jährlich durchschnittlich 225.000 Euro an Sach- und Personalaufwendungen in die Spiel- und Bolzplätze. Außerdem sind laut Stadt noch einmal 37.000 Euro an investiven Mitteln im städtischen Haushalt für notwendige Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Die letzte Modernisierung habe es 2018 auf dem Spielplatz Rhedung gegeben.

Jener Spielplatz in Kleinen­broich ist ebenfalls ein gutes Beispiel, wie man die Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen auf einer Fläche vereinen kann. Es gibt einen kleinen Bolzplatz, auf einem erhöhten Rasenstück ein großflächiges Kletterelement, aber auch Sandkasten und Federwippe für die Kleinsten. Außerdem ist der Spielplatz durch Sträucher und Bäume gut von der Straße abgeschirmt.