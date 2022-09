Angebot der Seniorenbeauftragten in Korschenbroich : Stadt bietet Kurs zum Alltagsbegleiter an

Stadt bietet Kurs zum Alltagsbegleiter an

Angebot der Seniorenbeauftragten in Korschenbroich

KORSCHENBROICH Die Stadt bietet eine Basisqualifizierung an. Wann der Unterricht startet, was die Inhalte sind und wozu das Zertifikat berechtigt.

Die Seniorenbeauftragte der Stadt Korschenbroich , Petra Köhnen, bietet ab Montag, 10. Oktober, eine Basisqualifizierung für ambulante Alltagsbegleiter an.

Pflegebedürftige Menschen möchten meist so lange wie möglich in ihrer häuslichen Umgebung bleiben und ihre sozialen Kontakte aufrechterhalten. Dabei können Alltagsbegleiterinnen und Alltagsbegleiter unterstützen. Das Qualifizierungsangebot richtet sich an Menschen, die sich für die Aufgabe der Begleitung und Betreuung von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz interessieren und qualifizieren wollen.