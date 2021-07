Debatte im Ratsausschuss : Korschenbroich sucht Wohlfühlflächen für Insekten

Korschenbroich Sind Insekten wichtiger als Kinder und Jugendliche? Im Ausschuss für Verkehr, Mobilität und Grünflächen ging es indirekt unter anderem um diese Frage.

Ina Bode aus Glehn kämpfte unter dem Tagesordnungspunkt „Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner“ dafür, dass in ihrem Ortsteil eine 420 Quadratmeter große Fläche an der Alte Landstraße/Heidestraße nicht zur Wohlfühloase für Insekten wird. Stattdessen wird sie weiterhin Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen. Die zweifache Mutter argumentierte so: „Das ist die einzige Bewegungsfläche und sie ist sehr zentral gelegen.“ In viele Häuser seien junge Familien mit Kindern eingezogen.

Dezernent Georg Onkelbach gab später, als das Thema „Extensivierungsflächen zur Erprobung“ auf der Tagesordnung stand, zu verstehen: „Die Stadt soll beim Insektenschutz eine Vorreiterrolle einnehmen.“ Bernd Scheufeld (CDU) sah das ein wenig anders: „Grundsätzlich ist der Insektenschutz eine gute Sache, und es ist auch gut, dass solche Schutzbereiche auch im urbanen Raum eingerichtet werden sollen.“ Gleichzeitig wolle er Rücksicht nehmen auf die Reaktionen aus der Bevölkerung. Er schlug vor, mit folgenden Flächen nicht die in Erprobungsphase zu gehen: Am Hallenbad in Kleinenbroich (dort geht es um 800 Quadratmeter), an der Eifelstraße (900 Quadratmeter), in Glehn im Bereich Alte Landstraße/Heidestraße (420 Quadratmeter) und in Korschenbroich an der Rheydter Straße (600 Quadratmeter). Marcel Knuppertz (SPD) pflichtete bei und schlug vor, nach Alternativflächen zu suchen. Damit konnte sich auch die FDP anfreunden. Nur Jörg Utecht von den Grünen wollte – zunächst – nicht vom Verwaltungsvorschlag abweichen: „Trotz der kritischen Anmerkungen aus der Bürgerschaft hat der Insektenschutz für uns Vorrang.“ Etwas später schaltete er dann doch einen Gang zurück: „Wir schließen uns an, wenn wir trotzdem auf eine Extensivierungsfläche von insgesamt 10.000 Quadratmeter kommen.“