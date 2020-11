Aktion der Stadt Korschenbroich : Korschenbroich begrüßt Neugeborene mit einem Kissen

Korschrnbroich Die handgefertigten Kirschkernkissen werden in Glehn von Susanne Jurczyk hergestellt. Die Präsente kommen in den Farben der Stadt daher.

Auch wenn die Stadt nicht ohne Ende neue Baugebiete für Zuzügler ausweisen mag, auf natürlichem Wege ist ein Zuwachs an Korschenbroichern stets willkommen. So willkommen, dass Neugeborene in Korschenbroich nun ein Kirschkernkissen als „Willkommensgeschenk“ erhalten. Angefertigt werden die Kissen in Handarbeit von Susanne Jurczyk aus Glehn.