Verschwörungsbriefe an Politiker in Korschenbroich Staatsschutz ermittelt nach anonymen Briefen

Ein Großteil aller Ratsmitglieder sowie einige sachkundige Bürger haben in den vergangenen Wochen merkwürdige Post erhalten – manche sogar mehrfach. Die Briefe, die in den meisten Fällen an die Privatadressen verschickt worden sind, enthalten ein persönlich gehaltenes Anschreiben sowie eine Broschüre des umstrittenen österreichischen Internetkanals „Alternatives unabhängiges Fernsehen, Kanal 2“ – kurz „Auf1“. Die Absender sind anonym, unterzeichnet ist der Brief mit „Die selbstdenkenden Bürger dieser Stadt“. Diese meinen, die Kommunalpolitiker unter anderem vor den „nicht mehr objektiv“ berichtenden Medien warnen zu müssen. Weil der Inhalt möglicherweise verfassungswidrig ist, hat die Stadt den Verfassungsschutz informiert. Zudem liegen Anzeigen beim Staatsschutz vor, wie Anfragen unserer Redaktion ergaben.