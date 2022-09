Tötungsdelikt in Korschenbroich : Tatverdächtiger schweigt weiter zum Motiv

Vor dem Mehrfamilienhaus in einer ruhigen Wohngegend Korschenbroichs hatten betroffene Bürger ihre Anteilnahme gezeigt und Grablichter und Blumen hinterlassen. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich Nach dem Tötungsdelikt in Korschenbroich, bei dem ein 52-Jähriger seine vier Jahre jüngere Ehefrau am Sonntag, 4. September, erstochen haben soll, ermittelt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nach wie vor zum Motiv. Der Täter schweigt weiterhin, so ein Sprecher.