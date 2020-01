Generalversammlung der Sebastianer : Korschenbroicher Schützen planen eine Dorfscheune

Korschenbroich Bei der Generalversammlung der Sebastianer wurde Thomas Siegers knapp zum Präsidenten gewählt. Sein Vorgänger Peter Schlösser kündigte zudem ein neues Projekt an.

Das spannendste Thema kam am Ende der Generalversammlung auf: Die Korschenbroicher Sebastianer prüfen mit Unterstützung von Architekt Fritz Otten das Projekt einer “Dorfscheune” auf einen städtischen Grundstück hinter der Feuerwache. Der Veranstaltungsbau, der allen Vereinen zur Verfügung stehen soll, ist als Begegnungsstätte gedacht und soll in seiner Schlichtheit an eine Scheune erinnern. Wie der bisherige Präsident Peter Schlösser bei der Generalversammlung erklärte, seien wesentliche Fragen zu Nutzungskonzept und Finanzierung noch ungeklärt, als nächstes stünden Gespräche mit Bürgermeister Marc Venten an. Nähere Informationen seien zur Versammlung am Ostermontag zu erwarten.