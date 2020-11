Brauchtum in Korschenbroich : Ein besonderer Martins-Besuch in der Andreas-Schule

Korschenbroich Hans-Josef Thomas schenkte jedem der 330 Schüler einen Weckmann und zwei Bilder und sorgte dabei für viele glückliche Gesichter. Parallel wurde die Aktion auch am Standort in Pesch durchgeführt.

Am Mittwoch ging es in der Andreas-Schule darum, in Corona-Zeiten wenigstens einen Hauch von St. Martin sichtbar zu machen. Vieles, was die kleinen Kinderherzen sonst erfreut, ist wegen des Virus in diesem Jahr nicht möglich. Die Fördervereine und die Martinsvereine an beiden Schulstandorten hatten sich etwas einfallen lassen.