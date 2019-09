Veranstaltung in Korschenbroich-Pesch : Pfarrfest in St. Marien mit Premiere

Pfarrfest in St. Marien mit Premiere

Veranstaltung in Korschenbroich-Pesch

Pesch Die Gemeinde stellt ihr Fest am Sonntag erstmals unter das Motto „Nachhaltig leben“. Die Organisatoren wollen damit Anstöße zum Nachdenken geben.

Der Auftakt ist klassisch und zugleich Startzeichen für das erste nachhaltige Gemeindefest von St. Marien. Die Premiere beginnt am 15. September um 10 Uhr mit dem vom Familienmesskreis vorbereiteten Gottesdienst. Dessen Motto „Nachhaltig leben“ prägt auch das anschließende Treiben um und in der Kirche St. Marien. Ab 11 Uhr informieren verschiedene Initiativen über nachhaltige Produkte, Naturprojekte und Müllvermeidung.

Dazu soll es auch in diesem Jahr ein reichhaltiges Angebot an Kuchen und Grillgut geben. Die kfd bittet daher um Kuchen- und Salatspenden, die bis 12 Uhr im Jugendheim beziehungsweise 11.30 Uhr am Grillstand abgegeben werden können. Pfarrfestbesucher sind beim Genuss aufgefordert, ihr Scherflein zum bewussteren Konsumentenverhalten beizutragen und für den Verzehr Teller und Besteck mitzubringen. „Sollte jemand nicht darauf vorbereitet sein, ist das auch kein Problem. Wir haben hier einiges vorrätig“, sagt Johanna Bolten vom Organisationsteam.