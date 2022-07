Pfarrkirche in Kleinenbroich : St. Dionysius feierte 150. Kirchweihfest

Generalvikar Andreas Frick aus Aachen (l.) und Pfarrer Marc Zimmermann feierten nach dem Festgottesdienst in St. Dionysius mit den Besuchern das 150. Kirchweihfest. Foto: Detlef Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Kleinenbroich Zwei Tage lang feierte die Gemeinde ihr Gotteshaus. Am ersten Tag standen die Kleinen im Vordergrund, am Sonntag kam Generalvikar Frick zum Festgottesdienst. Er äußerte sich auch zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche.

Von Rudolf Barnholt

Am 23. Juli 1872 war die Pfarrkirche St. Dionysius Kleinenbroich durch den Erzbischof von Köln, Paulus Melchers, eingeweiht worden. 150 Jahre und einen Tag später kam Generalvikar Andreas Frick von Aachen nach Kleinenbroich, um gemeinsam mit Pfarrer Marc Zimmermann den Festgottesdienst zu gestalten. Bei allerschönstem Sommerwetter wurde anschließend vor der Kirche gefeiert.

Bereits am Samstag, dem Tag des Weihejubiläums, war vor dem Gotteshaus einiges los. Da standen die kleinen Besucher im Vordergrund. Anika Tillmanns und das Team des Katholischen Kindergartens hatten einiges vorbereitet. Da galt es für die Kleinen, Düfte zu identifizieren. Zudem gab es Spiele-Klassiker wie Sackhüpfen und Stelzenlaufen. Kleinigkeiten zu gewinnen gab es bei der Kirchweihfest-Rallye. Eine der Fragen: „Mit welchem großen Instrument wird in der Kirche Musik gemacht?“ Bücher der öffentlichen katholischen Bücherei wurden für kleines Geld abgegeben.

Info Kirchenbauverein unterstützte Sanierung Sanierung In den letzten Jahren waren mit Unterstützung des Kirchenbauvereins umfangreiche Sanierungsarbeiten vorgenommen worden. Nach der Außensanierung wurde die Heizungsanlage erneuert, im vergangenen Jahr wurde der Innenraum erneuert. Orgel Im Frühjahr 2022 erfolgte die Reinigung und Überprüfung der Orgel.

Bereits im Februar war mit den Vorbereitungen begonnen worden – seinerzeit noch mit der Ungewissheit, was denn trotz Corona möglich sein würde. Für die Organisation waren Ulrich Tuisel, Monika Fischer und Maria Zettner, Vorsitzende des Pfarreirates, zuständig. Am Sonntag feierten dann die Erwachsenen, sie löffelten die vegetarische Gemüsesuppe, kamen später bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch.

Die Zahl der Besucher war übersichtlicher als gedacht – das dürfte nicht nur an der Urlaubszeit gelegen haben, sondern an einem privaten Event, das zeitgleich stattfand und durch das es Überschneidungen bei der Gästeliste gab. Norbert Buck vom Kirchenvorstand lobte den Einsatz des Kirchenbauvereins und des Bistums für das Jubiläums-Gotteshaus. Generalvikar Andreas Frick bezeichnete die Rundumsanierung – zuletzt hatte die Kirche einen neuen Innenanstrich bekommen – als „epochalen Schritt“.

Einen eigenen Chor hat St. Dionysius schon lange nicht mehr, deshalb war der Andreas-Chor aus Korschenbroich gekommen, um die Messe mitzugestalten. Der Generalvikar, der einst als Kaplan in Meerbusch-Osterath gewirkt hatte, schwärmte vom Inneren der Kirche deren Glanz und Schönheit aber nicht erdrückend sei.

Und er sprach auch das heikle Thema Missbrauch in der katholischen Kirche an, forderte null Toleranz und ermunterte Betroffene, sich zu melden. „Wir wissen um diese Abgründe“, sagte der Generalvikar. Er machte sich Gedanken, wie die Kirche in 150 Jahren aussehen werde und damit meinte er nicht nur das Gebäude, dessen Zustand er als perfekt beschrieb.

Pfarrer Marc Zimmermann wünscht sich weiterhin gute Begegnungen in der 150 Jahre alten Kirche. Der stellvertretende Bürgermeister Albert Richter erinnerte daran, dass viele helfende Hände für den guten Zustand der Kirche gesorgt haben. Und er wies auch auf die Verdienste der Matthiasbruderschaft hin.

Über die Baugeschichte der Kirche informiert die Gemeinde in einem Flyer. Danach ist Kleinenbroich am 11. Juli 1799 zur Pfarre erhoben worden. 1845 hatte der Kirchenvorstand beschlossen, eine neue Kirche bauen zu lassen. Die Grundsteinlegung war am 14. Mai 1868 erfolgt.