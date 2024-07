Stammzellspender in Korschenbroich gesucht Sportvereine suchen Spender für schwerkranken Niklas

Info

Aktion Der Sportclub Teutonia Kleinenbroich bietet die Möglichkeit zur Registrierung am Samstag, 3. August, von 9 bis 12 Uhr in Kleinenbroich, am Sportplatz, Am Hallenbad 64, an. Nachmittags geht die Aktion von 13 bis 16 Uhr auf dem Sportplatz Glehn, Johannes-Büchner-Straße 44, weiter.

Voraussetzung Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Niklas und anderen Patienten helfen. Dafür ist nur ein Wangenabstrich per Wattestäbchen nötig. Dieser gibt Aufschluss darüber, ob die persönlichen Gewebemerkmale zu denen einer Patientin oder eines Patienten passen. Mit wenigen Klicks kann man sich die Unterlagen auch nach Hause bestellen: www.dkms.de/niklas.