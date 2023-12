Sportlerehrung 2023 in Korschenbroich Medaillensegen für Sportler und Gold für viele Ehrenamtler

Die Ehrung gelte zugleich stellvertretend für viele Ehrenamtler, betonte Moderator Axel Tillmanns zur Sportlerehrung in der Aula des Gymnasiums. Wie fruchtbar die im Hintergrund geleistete Arbeit ist, machte der Medaillensegen von 307 Auszeichnungen für besondere Leistungen bewusst. Erfolge und Resonanz auf die Veranstaltung bewiesen Korschenbroichs Status als Sportstadt und das solle auch so bleiben, hob Bürgermeister Marc Venten in der voll besetzten Aula hervor. So viele Besucher waren gekommen, dass sich einige sogar mit einem Stehplatz begnügen mussten.