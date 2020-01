Vorverkauf läuft : Sportfreunde Neersbroich wappnen sich für Karneval

Die Jürgen Möller Alstars treten an Karneval wieder auf. Foto: Sportfreunde Neersbroich

Korschenbroich Die fünfte Jahreszeit steht vor der Tür. In Korschenbroich hat der Vorverkauf für die Karnevalsparty in der Bolten-Brauerei begonnen. Auch der Zugweg für den Karnevalssonntag steht fest.

„Neersbroich – for Future“ lautet das Karnevalsmotto der Sportfreunde Neersbroich für die kommende Session. Greta Thunberg lässt grüßen und sicher gibt dieses Motto viel Stoff für phantasiereiche Kostüm- und Wagenideen.

Aus einer Initiative von Eltern und Kindern entstand im Jahr 1987 die Idee, Karneval im Verein zu feiern. Über die Jahrzehnte hat sich ein Event entwickelt, das für Neersbroich, Korschenbroich und die weitere Umgebung einen festen Stellenwert im Karnevalskalender bekommen hat. Stilbildend sind dabei die vielen Fußgruppen, die sich Jahr für Jahr am Umzug beteiligen. Erstmals startete der Zug, der traditionell am Karnevalssonntag stattfindet, im vergangenen Jahr am Clubhaus der Sportfreunde Neersbroich und endete am Rathaus mit anschl. „After-Zoch-Party“ im Korschenbroicher Zentrum und den örtlichen Gaststätten. Das habe sich bewährt und wird auch in 2020 so durchgeführt.

Auch die Karnevalsparty in der Bolten-Brauerei findet wieder am Karnevalssamstag statt. Ab 19 Uhr wird mit Livemusik und der Unterstützung von bis zu 70 Helfern gefeiert. Das Programm bietet vier Live-Bands und einem DJ. Karten gibt es jetzt bereits für 9,50 Euro im Vorverkauf an den bekannten Stellen in Neersbroich und Korschenbroich. Im vergangenen Jahr gab es keine Abendkasse mehr. Der Reinerlös dient der Finanzierung des Kunstrasenplatzes sowie der Sanierung des Clubhauses der Sportfreunde.

Die Feier trägt auch dazu bei, die Kosten für den sonntäglichen Karnevalsumzug zu decken. Dieser setzt sich um 13.11 Uhr zum 32. Mal in Bewegung. Getreu dem diesjährigen Motto werden über 500 aktive Jecken, aufgeteilt auf 25 Fußgruppen, den Zuschauern auf dem 2,7 Kilometer langen Weg zahlreiche Kamelle und Überraschungen zuwerfen und einen Einblick darin geben, was die Zukunft für uns so alles noch bereithalten könnte.

Die Zugaufstellung ist ab 12 Uhr am Clubhaus der Sportfreunde Neersbroich. Von dort startet der Zug Richtung Gilleshütte und Rheydter Straße in den Korschenbroicher Ortskern, wo er vor dem Rathaus enden wird. Die traditionelle Kostümprämierung findet im Anschluss an den Zug im Brauhaus „Zum Anker“ in Korschenbroich statt. Bei Fragen können Sie sich an Dominik Lingen (Tel. 0151 24084680) oder Udo Koch (Tel. 0172 2195257) wenden.

(RP)