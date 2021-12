Sportfreunde Neersbroich trauern : Langjähriger Vorsitzer Peter Baukloh gestorben

Korschenbroich Jahrzehntelang hat sich der einstige erste Vorsitzende Peter Baukloh für die Sportfreunde Neersbroich engagiert. Er starb nach schwerer Krankheit mit 77 Jahren.

Peter Baukloh hat sich jahrzehntelang für die Sportfreunde engagiert. Er wohnte nahe der Clubanlage und war so stets präsent. Egal ob zu Vorstandssitzungen, Arbeitseinsätzen oder zu Spielen der Jugend- und Seniorenmannschaften – Peter Baukloh verbrachte einen Großteil seiner Freizeit auf dem Sportplatz an der Bruchstraße. Sein zupackendes, freundliches und dennoch ausgleichendes Wirken hat den Verein über viele Jahrzehnte geprägt. Die Jugendarbeit, für die der Verein besonders bekannt ist, lag ihm besonders am Herzen. Auch bei der Organisation der jährlichen Karnevalsfeiern in der Bolten-Brauerei, den Umzügen am Karnevals-Sonntag und bei der Durchführung des jährlichen Käfer-Spielfestes war er stets dabei.