Aktion bei Korschenbroicher Sportverein : Sportangebote beim TV Glehn mit Spendenaktion

Glehn Der Glehner Turnverein bietet seine Kurse auch in der ersten Osterferienwoche an. Teilnehmer werden um eine Spende gebeten für ukrainische Flüchtlinge vor Ort.

Für die Osterferien hat sich der Glehner Turnverein eine ganz besondere Aktion überlegt: „Normalerweise schließen in den Osterferien die Hallen und es gibt nur ein kleines Programm für Mitglieder, auch die Kurse ruhen meistens. Dieses Jahr ist es anders“, kündigt Geschäftsführerin Brigitte Bienioschek an. Unter dem Motto „Die Ukraine bewegt – auch uns. Sporthilfe mal anders“ gibt es vom 11. bis 14. April das „normale“ Sportprogramm und jeder, der daran teilnehmen möchte, wird um eine Spende von fünf Euro pro Teilnahme gebeten. „Das gesammelte Geld möchten wir den aus der Ukraine Geflüchteten vor Ort zukommen lassen“, erklärt Bienioschek. Flüchtlinge können kostenfrei an dem Sportangebot des TV Glehn teilnehmen. Der TV Glehn arbeitet eng zusammen mit dem eingerichteten „Willkommensteam“ der katholischen Gemeinde. Die Geschäftsführerin freut sich über die Unterstützung für die Aktion: „Freundlicherweise stellt uns die Stadt ihre Hallen in den Ferien zur Verfügung.“ Für die Sportangebote gilt die 3G-Regel.