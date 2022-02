Spiel-Designer aus Korschenbroich : Spielobjekte vom Liedberger Erlkönig

Dieses Holzkrokodil hat Jörg Florenz vor Jahren für die Kindertagesstätte St. Andreas entworfen und gebaut. Für den 55-Jährigen ist Spielen und entsprechender Raum dafür lebensnotwendig und kein Luxus. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Liedberg Etwa 500 Geräte hat Jörg Florenz entworfen und teilweise selbst gebaut. Sein Ziel: Kindern Freude am Spiel vermitteln.

Jörg Florenz lässt Kinderherzen höherschlagen: Mit seinem Unternehmen Erlkönig-Design verwirklicht er Spielwelten, die Kinder faszinieren. Auf Schulhöfen, in Kindertagesstätten, aber auch in Freizeitparks werden diese von den kleinen Besuchern gern genutzt. Begonnen hatte alles vor 25 Jahren. „Ich war damals einer der Ersten im Umkreis, ja fast schon bundesweit, der in Richtung naturnah dachte“, erinnert sich der Ur-Liedberger.

Sein handwerkliches Talent hat er bereits als kleiner Junge unter Beweis gestellt. Sein erstes Baumhaus plante und baute er im Alter von neun Jahren im elterlichen Garten in einem 100 Jahre alten Birnbaum.

Info Materialien wie Robinien und Lehm für Objekte Firma Jörg Florenz beschäftigt sich seit 1996 hauptberuflich mit spielenden Menschen. 1996 gründete er die Firma Erlkönig. Materialien Seine Spielobjekte bestehen aus natürlichen, dauerhaften und ökologischen Materialien wie Robinien, Eichenholz und Lehm. Die Dauerhaftigkeit sowie der Spielwert seiner Projekte sind Jörg Florenz besonders wichtig.

Spielen und entsprechender Raum dafür seien für ihn lebensnotwendig und kein Luxus, so Jörg Florenz. Für seine Spielgeräte verwendete er Hölzer aus der Region, fällte so manchen Baum eigenhändig, beschäftigte fünf bis sechs Mitarbeiter. Mittlerweile greift er ausschließlich auf freie Mitarbeiter zurück. Und noch etwas hat sich im Laufe der Jahre verändert: Die gute deutsche Eiche ist nicht mehr der widerstandsfähigste Baum.

Die aus Nordamerika stammende Rubinie ist jetzt in der Resilienzklasse eins, ihr Holz ist noch haltbarer als Eichenholz. Wie viele Projekte er bis jetzt gestemmt hat, hat der 55-Jährige nie gezählt. Es könnten um die 500 gewesen sein. Manchmal war er auch nur der Ideengeber. Der freie Designer für Spielgeräte ist dem Werkstoff Holz immer treu geblieben, auch als Kunststoff seines Siegeszug angetreten hatte.

An seinen ersten Auftrag kann sich Jörg Florenz noch sehr gut erinnern: Es ging um Spielgeräte für die Kindertagesstätte in Mönchengladbach, die seine Tochter vor über 25 Jahren besuchte. Kindern Freude am Spielen zu bescheren, ist wesentlicher Antrieb für Jörg Florenz. Sein Ziel ist es, mit seinen Kreationen Kinder so zu begeistern, dass sie alles um sich herum vergessen.

Das „Daddeln“ am Smartphone sei dafür kein Ersatz. Für Kindertagesstätten hat der 55-Jährige unter anderem märchenhafte Hexenhäuschen mit Nischen zum Schlafen und Bereichen zum Spielen geschaffen. Und immer wieder greift er noch gerne zum Werkzeug. Gerade ist er damit beschäftigt, ein Baumhaus für eine Waldorfschule zu bauen.

Mit seinen Ideen hat er unter anderem die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen bereichert. Dort hat er eine Hängebrücke im Grizzly-Gehege konzipiert. In Jüchen hat er ein Spielgerät gemeinsam mit den Kindern geplant und gebaut. Auch in den Niederlanden gibt es in Freizeitparks Attraktionen für Kinder, die sich Jörg Florenz ausgedacht und zum Teil auch selber umgesetzt hat.

Als Künstler schuf er unter anderem die „Menschenkinder“ – das sind Skulpturen aus Eichenholz mit Gesichtern. Sein Tatendrang wird von der anhaltenden Pandemie ausgebremst: Gerne würde Jörg Florenz wieder Bildhauerkurse geben und auf seinem Grundstück eigene Werke und die anderer Künstlerinnen und Künstler ausstellen.

Zu seinen Hobbys gehört das Motorradfahren. Jörg Florenz ist verheiratet, hat eine Tochter, die in Mönchengladbach lebt und einen Stiefsohn, der sich aktuell in Mexiko aufhält.