Kanalarbeiten in Korschenbroich Teile der Rheydter Straße werden für Monate gesperrt

Wie die NEW mitteilt, werden deshalb die Buslinien 016 und 021 umgeleitet. Für die Linie 016 wird unter anderem die Haltestelle „Rheydter Straße“ in Richtung Wickrath aufgehoben. Die NEW verweist hier auf die Haltestelle „Mühlenstraße“ an der Willi-Hannen-Straße. Anstelle der Haltestelle „Von-Galen-Straße“ sollen Fahrgäste der Line 016 die Station „Meutersweg“ nutzen. Im Fall der Linie 021 wird die Haltestelle „Von-Galen-Straße“ auf die Straße Hoher Weg in Höhe der Hausnummer 5 verlegt.