Fahrbahn wieder frei Sperrung aufgehoben zwischen Lüttenglehn und Grefrath

Erst am Mittwoch, 7. Dezember, hatte die Verwaltung mitgeteilt, dass in Kooperation mit der Stadt Neuss die Fahrbahndecke der Straße Lüttenglehn in Lüttenglehn und der Lüttenglehner Straße in Neuss-Grefrath bis voraussichtlich Freitag, 16. Dezember, saniert werden sollte. Doch nun wird die Sperrung ab Freitagnachmittag, 9. Dezember, wieder aufgehoben.