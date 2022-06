Gymnasium Korschenbroich spendet rund 47.000 Euro : Rettungswagen für die Ukraine durch Spendenlauf

Korschenbroich Schüler, Lehrer und Eltern können es selbst kaum fassen: Aber rund 47.000 Euro kamen beim Spendenlauf des Gymnasiums zusammen. Von dem Geld wurde ein gebrauchter Rettungswagen für die Ukraine angeschafft. Und noch eine Organisation im Kriegsgebiet wird bedacht.

Der Rettungswagen ist inzwischen auf den Weg gebracht worden in Richtung Ukraine. In dem Kriegsgebiete dürfte er dringend benötigt werden. Alle Beteiligten können es immer noch nicht so recht glauben, dass der Spendenlauf rund 47.000 Euro für die Ukraine eingebracht hat. Am 4. Mai hatten Schüler, aber auch Lehrer ihre Runden um die Waldsporthalle gedreht. Einige Schüler brachten es auf 21 Kilometer, das heißt, sie schafften sieben Runden.