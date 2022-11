Sammelaktion für Flüchtlinge : „Überwältigt“ von Spendenbereitschaft

Sozialamtsleiterin Petra Köhnen und Mitarbeiter Hamid Aghamoori, der vor einigen Jahren selbst als Flüchtling nach Korschenbroich kam, nehmen Spenden von Julia Brigitte Koos entgegen (v.l.). Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Das Sozialamt hatte um Winterbekleidung, Bettwäsche und Fahrräder für die Flüchtlinge in der Stadt gebeten. Die Resonanz war enorm. Pausenlos fuhren vollgepackte Autos vor. So kommen die Sachen bei den Bedürftigen an.