Kooperation der Kfd Korschenbroich Spenden vom Hoppediz-Erwachen für die Tafel

Gemeinsam mit der Tafel in Kleinenbroich und Rewe Hannen in Korschenbroich haben die Damen der kfd St. Andreas nun daraus eine Kooperation gemacht und 2000 Euro gespendet. „Das Geld haben wir Rewe gegeben und die Tafel kann für die Summe ordern, was sie braucht“, erklärt Andrea Otten. Ulrike Esser habe sich darum gekümmert. „Zudem haben wir noch vor Weihnachten 500 Euro an die Wunschbaumaktion der Stadt gegeben und 20 Geschenke für bedürftige Kinder wurden davon besorgt.“