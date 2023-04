Spendenaktion in Korschenbroich Ein Assistenzhund für Johannas Alltag

Seine Tochter leide an einer geistigen Behinderung, an einer Form von Epilepsie mit täglichen sekundenlangen Anfällen, gegen die sie wohl ihr Leben lang Medikamente nehmen müsse, und an Muskelhypotonie – einem Mangel an Muskelstärke und Muskelspannung. Johanna kann nicht sprechen, hat nach Angaben des Vaters ein stark herabgesetztes Schmerzempfinden, kein Gefahrenbewusstsein und zeigt autistische Züge. Der Gendefekt hat keinen Einfluss auf die Lebenserwartung Betroffener.