Jahresrückblick in Korschenbroich – Teil III : Geborgen, gerettet und geklärt in 2021

Im Zeitlupentempo war ein Bagger in ein Loch in der Straßendecke in Kleinenbroich gestürzt. Später wurde er mit Hilfe eines Krans wieder aufgerichtet. Verletzt wurde dabei niemand. Foto: Bärbel Broer

Korschenbroich Ein Bagger stürzt in die Straßendecke, Nachbarn kühlen ein Auto und ein diebischer Kater sorgt für Furore im Jahresrückblick Teil III.

Kuriose Geschichten gab es in diesem Jahr in Korschenbroich ebenso wie berührende und aufsehenerregende. Ein Rückblick auf merkwürdige Momente.

Kettenreaktion Es war ein Spektakel Mitte April in Kleinenbroich, als ein Bagger geradezu in Zeitlupentempo in die Bitumendecke eingesackt war. Zahlreiche Schaulustige waren gekommen, um einen Blick auf den abgesackten Bagger zu erhaschen. Personenschaden hatte es zum Glück nicht gegeben.

Es war offenbar Folge einer Kettenreaktion, die bereits am Abend vor dem eigentlichen Unglück nahe der Oststraße in Kleinenbroich ihren Anfang genommen hatte. Sie endete am folgenden Tag damit, dass ein Bagger in ein fast anderthalb Meter tiefes Loch auf der Kreisstraße 4 in Kleinenbroich gestürzt war.