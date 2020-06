Grundsatzpapier des Stadtverbands Korschenbroich : SPD will den sozialen Zusammenhalt stärken

SPD will den sozialen Zusammenhalt stärken

Bürgermeister-Kandidatin Monika Stevens, Fraktionschef Albert Richter und Denis Teppler-Lenzen treten bei der Kommunalwahl 2020 für die SPD an. Foto: SPD Korschenbroich

Korschenbroich In einem Grundsatzpapier haben die Sozialdemokraten ihre sozial- und kulturpolitischen Forderungen für die neue Wahlperiode vorgestellt. Bürgermeister-Kandidatin Monika Stevens fordert mehr seniorengerechte Angebote in Korschenbroich.

„Gerade in dieser für alle schwierigen Zeit rund um die Covid-19-Pandemie, zeigt sich wie wichtig der soziale Zusammenhalt und der Umgang mit den Schwächsten in unserer Gesellschaft ist“, sagt der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Udo Bartsch. Die Sozialdemokraten wollen daher ihren Beitrag leisten, „damit Korschenbroich eine lebens- und liebenswerte Stadt bleibt.“

In der Familienpolitik fordert die Partei eine Abschaffung der Kita-Beiträge und eine Verbesserung des Stellenschlüssels für Erzieher. Die Stadt soll außerdem dem Netzwerk „Familienfreundliche Kommune“ beitreten. Zudem müsse das Gemeinwesen inklusiv werden. „Menschen mit Behinderung gehören zu uns, das muss bei allen Planungen und Vorhaben der Stadt berücksichtigt werden“, sagt Bartsch.

Kommunal-Wahlkampf in Dormagen

Kommunal-Wahlkampf in Dormagen : SPD wählt Bürgermeister Erik Lierenfeld

Einrichtungen in Korschenbroich

Einrichtungen in Korschenbroich : Jugendzentren fahren ihr Angebot wieder hoch

Kommunalwahl in Korschenbroich

Kommunalwahl in Korschenbroich : Grüne und Sozialdemokraten sind bereit für den Wahlkampf

Für den Ausbau seniorengerechter Angebote macht sich SPD-Bürgermeisterkandidatin Monika Stevens stark. Sie hatte das Thema zuvor bereits in das Zentrum ihres Wahlkampfes gestellt. „Gute Beispiele sind etwa der Verein SÄG 50 plus und die nicht vereinsgebundenen ZWAR-Gruppen, die es ermöglichen, älteren, nicht so kontaktfreudigen Menschen, zwanglos aus der Vereinsamung zu helfen“, sagt sie. Der soziale Zusammenhalt müsse laut Stevens weiter gestärkt werden.