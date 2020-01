Neues SPD-Arbeitspapier : Ein Klimaplan für Korschenbroich

Korschenbroich Monatelang hat sich eine SPD-Arbeitsgruppe beraten. Die Ergebnisse zeigen, wo der Stadtverband der Partei vor Ort noch Verbesserungsbedarf sieht.

Als Reaktion auf die CDU will der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Udo Bartsch das Papier allerdings nicht verstanden wissen. „Wir waren eigentlich im Herbst schon fertig“, sagt er. Doch erst jetzt sei parteiintern die finale Abstimmung erfolgt. „Bei der SPD dauert sowas eben manchmal ein bisschen länger“, fügt er hinzu. Einiges in dem Papier ist nicht neu, anderes wohl Konsens der meisten Korschenbroicher Parteien. Doch die SPD setzt auch eigene Akzente. Ein Überblick.

Kosten Zehn Millionen Euro will die SPD zwischen 2020 und 2040 für die Maßnahmen des Klimaplans zur Verfügung stellen. Das wären ab kommenden Jahr 500.000 Euro jährlich. Mit diesem Geld soll es gelingen, die CO²-Emissionen im Stadtgebiet bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und bis 2040 Klimaneutralität zu erzielen. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen hierbei mitnehmen“, sagt Bartsch. Klimaschutz müsse „sozial gerecht“ gestaltet werden und dürfe nicht gegen andere Projekte ausgespielt werden. Er soll aber auch nicht den chronisch klammen Kassen Korschenbroichs zum Opfer fallen. „Unser Anliegen ist schon, dass wir das in dieser Form umsetzen wollen“, sagt Bartsch. Dazu müssten nach den Kommunalwahlen entsprechende Gespräche geführt werden.

Mobilität Beim Verkehr setzen die Sozialdemokraten auf einen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos und mehr Radverkehr. So sollen Radwege zwischen allen Ortsteilen und Radschnellwege von den Ortsteilen zu den S-Bahnhöfen und Schulen geschaffen werden. „Diese Radschnellwege sind zukünftig so zu gestalten, dass sie jederzeit angstfrei (Licht, Einsehbarkeit, Zustand) zu befahren sind“, heißt es in dem Arbeitspapier. Konkrete Vorschläge zu einer Verbesserung des ÖPNV-Netzes finden sich in dem SPD-Klimaplan nicht. „Die Bus- und Bahnverbindungen sind nicht optimal“, sagt Bartsch. Auch hier sehe er Diskussionsbedarf.