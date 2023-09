Sparkassenstiftung Korschenbroich 73.350 Euro als Spende für ehrenamtliches Engagement

Auch die Fördervereine der Gemeinschaftsgrundschule Herrenshoff sowie der Maternus-Schule in Kleinenbroich erhielten jeweils einen Spendenumschlag – zum einen für das Musical „Farbenklau“, zum anderen für ein Sonnensegel für das „Grüne Klassenzimmer“. Weitere Spenden wurden überreicht an die DJK Kleinenbroich für neue Hochsprungstäbe, an die Bürgerstiftung für neue Baumpflanzungen, die Kita Schulstraße in Glehn für den „Winter Turtle-Kinderbus“ und die St. Sebastianus Bruderschaft Kleinenbroich für die Standarte des Hubertuscorps.