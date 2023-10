Filiale in Korschenbroich Ab Ende des Monats produziert die Sparkasse Strom

„Unser Ziel ist es, unseren eigenen Kohlendioxid-Abdruck stetig weiter zu reduzieren. Hier sind wir auf einem guten Weg“, so Meiser. So wurden 2021 noch 2000 Tonnen CO2 produziert, im vergangenen Jahr 1340 Tonnen CO2. Nachdem in diesem Jahr bereits auf den Dächern vier weiterer Filialen Solaranlagen installiert worden waren, war Korschenbroich an der Reihe.