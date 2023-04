Ehrenamtliches Engagement 50.000 Euro an Korschenbroicher Vereine gespendet

Außerdem wird über die Spenden die Aufstellung von Fahrradständern vor der Sporthalle des Glehner Turnvereins, die Anschaffung von Bee-Bots zum Einstieg in die IT- und Programmier-AG der Vereinigung der Freunde und Förderer der Gutenbergschule GGS Kleinenbroich und der Kauf eines Faltpavillons für die Öffentlichkeitsarbeit der Kinder- und Familienhilfe Namibia mitfinanziert. Das Projekt „Korschenbroich liest 2023“ erhält Unterstützung und auch der Verein der Sportangler Büttgerwald bekommt Geld: Er plant die Anschaffung eines motorbetriebenen Freischneiders für Pflegearbeiten am Baggersee Himmgasse in Kleinenbroich zu nutzen.