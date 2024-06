Atelierbesuch in Raderbroich Sonja Kreutzer macht aus Holz Kunst

Kreutzer arbeitet in einem alten Gewächshaus, das sie zur Werkstatt umgestaltet hat. Alle Utensilien zum Werken und Malen hat sie griffbereit, auch ihre Farben. Doch während der Ausstellung hat Kreutzer bewusst darauf verzichtet, vor den Augen der Besucherinnen und Besucher an den Kunstwerken zu arbeiten. „Man kommt an so einem Tag einfach nicht dazu“, sagt sie aus Erfahrung.