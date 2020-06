Ausstellung im Korschenbroicher Rathaus : Eine Reise in utopische Welten

Korschenbroich Die koreanische Künstlerin Songyee Lyoo stellt ihre Werke im Rahmen der Serie „Kunst im Rathaus“ in Korschenbroich aus. In der Ausstellung geht es um Utopie als genussvoller Zufluchtsort.

Mit Werken der koreanischen Künstlerin Songyeo Lyoo wird die Reihe „Kunst im Rathaus“ fortgesetzt. Noch bis zum 31. Juli können sich Besucher an der Don-Bosco-Straße auf eine Reise in utopische Traumwelten begeben.

1983 in Korea geboren, besuchte Lyoo von 2002 bis 2006 die Dongguk University in Seoul und konzentrierte sich dabei auf buddhistische Malerei. 2008 bis 2015 folgte das Malerei-Studium an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main. Lyoo lebt und arbeitet in Düsseldorf und Neuss.