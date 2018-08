Korschenbroich: Sommerrezept aus dem Weinhaus

Korschenbroich Küchenchef Lasse Worm vom Weinhaus Menrath empfiehlt einen sommerlichen Salat für die heißen Tage: Gegrillte Melone und Fetakäse, schwarze Oliven, rote Zwiebeln, der Saft von Limetten und ein Teelöffel Senf.

Im Weinbistro Menrath bietet Küchenchef Lasse Worm vierzehntägig eine neue Auswahl an saisonal abgestimmten Speisen und Klassikern an. Für RP-Leser stellt Worm den Salat von einer gegrillten Wassermelone mit Feta, schwarzen Oliven und Limettenzwiebeln vor. Die Kreation ist erfrischend, gesund, in der Herstellung leicht nachvollziehbar und bietet zudem ein appetitlich buntes Bild.

Bis zum großen Finale empfiehlt der Koch vier Arbeitsschritte. Zunächst werden zwei rote Zwiebeln geschält, in möglichst dünne Ringe geschnitten, mit etwas Salz sowie wenig Zucker gewürzt und mit 100 Milliliter Limettensaft vermengt. Bis zum Einsatz kommt die Mischung abgedeckt in den Kühlschrank. Für das Dressing werden 200 Milliliter Limettensaft mit einem halben Teelöffel Senf, 400 Milliliter Öl und zehn Gramm Blattpetersilie in ein hohes Gefäß gegeben, langsam von unten nach oben püriert, mit Salz, Pfeffer und ganz wenig Zucker abgeschmeckt. Der dritte Schritt ist der Melone gewidmet. Für das Schälen rät der Fachmann: „Es geht am besten, wenn man von oben und unten jeweils einen Deckel abschneidet, dann von oben nach unten dem Fruchtfleisch folgend in einer halbrunden Bewegung die Schale wegschneidet“. Anschließend sollte das Fruchtfleisch in daumendicke Scheiben geschnitten, kurz von beiden Seiten gegrillt und nach dem Abkühlen in Würfel geschnitten werden.