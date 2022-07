Tipps für Gartengestaltung Veranstaltung in Korschenbroich : 80 Aussteller beim Sommermarkt am Rittergut Birkhof

Korschenbroich Mehr als 80 Aussteller werden erwartet beim Sommermarkt am Rittergut Birkhof. Hauptthema ist die Gartengestaltung. Was die Besucher sonst noch erwartet.

Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli, findet am Rittergut Birkhof in Korschenbroich der diesjährige Sommermarkt der Firma Ewiando aus Königswinter statt. Mehr als 80 Aussteller werden erwartet, so der Veranstalter. Hauptthema ist dieses Mal die Gartengestaltung.