Mundart in Korschenborich „Sommerfest der Mundart“ bei den Sportfreunden Neersbroich

Korschenbroich · Im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung erstmals auf dem Vereinsgelände der Sportfreunde Neersbroich statt. So wird es auch in diesem Jahr sein beim „Sommerfest der Mundart“. Was geplant ist.

08.08.2024 , 04:50 Uhr

Zum Mitsingen der Lieder von der Combo „De Neäschbrooker“ erhalten die Besucher beim „Sommerfest der Mundart“ zum Auftakt ein Liederheft. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach

Peter Josef Stefes – vielen besser bekannt als Pejo Stefes – vom „Verein zur Pflege und Förderung der Mundart“ sowie Gregor Mertens, zweiter Vorsitzender von den Sportfreunden Neersbroich und Sänger der Mundart-Combo „De Neäschbrooker“, haben sich wieder einiges vorgenommen. Gemeinsam laden sie zum inzwischen traditionellen „Sommerfest der Mundart“ am Freitag, 16. August, ab 18.30 Uhr ein. Veranstaltungsort ist wieder auf dem Vereinsgelände der Sportfreunde an der Bruchstrasse 37. Im Mittelpunkt steht der Auftritt der Mundart-Combo „De Neäschbrooker“, die traditionelle und selbst komponierte Lieder in Mundart aus der Region zum Besten geben wird. Aber auch Vorträge heimischer Mundart-Autoren kündigen die Veranstalter – der „Verein zur Pflege und Förderung der Mundart im Rhein-Kreis Neuss“ sowie die Sportfreunde 1927 Neersbroich – an. Unter anderem wird Bürgermeister Marc Venten als Mundart-Redner auftreten. Doch nicht nur für die Freunde heimischer Mundart, sondern für alle Musikliebhaber, die „handwerkliche“ Musik hören wollen, biete sich das „Sommerfest der Mundart“ laut Veranstalter an. Direkt zum Auftakt erhalten alle Besucher ein Liederheft, um mitsingen zu können. So sei zugleich der Witz und Charme der Lieder besser zu erfahren, kündigt Mertens an. Und zudem kann bei einem „Mundart-Quiz“ sogar etwas gewonnen werden. Für Verpflegung ist gesorgt. Mundart erfreut sich großer Beliebtheit Sommerfest in Korschenbroich Mundart erfreut sich großer Beliebtheit Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind bei folgenden Stellen erhältlich: Buchhandlung Barbers, Schuhhaus Kamper, im Bürgerbüro der Stadt und im Clubheim der Sportfreunde Neersbroich an der Bruchstraße 37. Der „Verein zur Pflege und Förderung der Mundart“ und die Sportfreunde Neersbroich wollen mit diesem Sommerfest, das in der Regel viele Besucher anlockt, die heimische Mundart pflegen und fördern.

(bb)