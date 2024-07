Nach langer Pause in Korschenbroich „Aktion Freizeit Behinderter“ feiert Sommerfest mit Zappeltier und Ritterfigur

Schöner Nebeneffekt beim spielerischen Tun sei die Förderung der Motorik, so Nazari. Für das Fest war auch die einst von einem Ehrenamtler gefertigte Ritterfigur ohne Gesicht aus dem Keller geholt worden. Freiwillige konnten stattdessen das eigene Konterfei als Zielscheibe für nasse Schwämme anbieten. Die Feuerwehrleute Denise Juntermanns und Tobias Post stellten ein Löschgruppenfahrzeug vor, in dessen Innerem jede Menge zu entdecken war. „Wir wollen zeigen, was wir so drauf haben. Vieles ist selbsterklärend, aber nicht alles“, sagte Post. Die Polizei bot an, Fahrräder zu codieren. Fußballfans freuten sich über den Besuch des Borussen-Maskottchens Jünter. Vor dem Ausklang bilanzierte Kaufmann zufrieden: „Es hätten etwas mehr Leute kommen können, doch der Besuch war in Ordnung – und es hat viel Spaß gemacht“.