Innenstadt Korschenbroich : Sommer-Stimmung prägt das Herbstfest

Viel Musik gab es am Sonntag in der Innenstadt beim sommerlichen Herbstfest. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Die Besucher kamen dank angenehmer Temperaturen in Scharen in die Innenstadt. Es gab viele musikalische Angebote und zahlreiche Informationen über ehrenamtlich tätige Vereine in der Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

War früher alles besser? Nein, das Herbstfest im vergangenen Jahr war total verregnet. Doch am Sonntag war alles anders: Bei über 25 Grad und Sonne zog es die Besucher in Scharen ins Ortszentrum. Das Herbstfest hätte den Namen Spätsommerfest verdient. Die Menschen saßen draußen, ließen es sich gut gehen, gingen aber auch in die Geschäfte und trugen so dazu bei, dass sich der ortsansässige Handel freute.

Shorts, Kurzarmhemden und Sommerkleider prägten das Bild auf den Straßen. Die Stimmung war gut, weil die Menschen wissen, dass sehr bald für längere Zeit Schluss sein wird mit diesem Traumwetter. Heinz-Werner Metzer, Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Korschenbroich, hatte einige stolze Hähne der Rasse „Kennfarbige Italiener“ mitgebracht, die sich alle Mühe gaben, den Barberieenten von Dirk Philippen die Schau zu stehlen. „Ich geh’ ein Eis essen“, sagte ein älterer Herr ohne zu ahnen, wie schwer es werden würde, diesen Plan in die Tat umzusetzen: Die Warteschlange vor der Eisdiele war über Stunden hinweg lang. Es schien, als würde es diese kalte Köstlichkeit zum allerletzten Male geben.

Info Terminkollision mit Familienfest Klassiker Das Herbstfest ist eine der großen Veranstaltungen des City-Rings Korschenbroich. Konkurrenz Bei der Wahl des Termin habe noch nicht festgestanden, dass zeitgleich das Kinderfest auf dem Dycker Feld stattfindet. Das sollte sich aber nicht als Konkurrenz erweisen.

Auch die Außenplätze der Gastronomie waren alle besetzt. Es gab unter anderem herbsttypische Angebote wie Federweißer mit Zwiebelkuchen. Ein tierischer Job: Steffi Dinger verteilte im Bienenkostüm als „Biene Steffi“ Wildblumensamen, den die Stadt zur Verfügung stellte. Wer ihn ausstreut, lässt Blumen gedeihen, die Bienen anziehen. Es gab zudem ein umfassendes Bühnenprogramm.

Die Stadt hatte nicht nur Blumensamen zur Verfügung gestellt, sondern auch ihre Pressesprecherin Birgit Wilms, die so machen Gast ankündigte und interviewte. Die Formation Choco branco unter der Leitung von Wolla Milles hatte gleich mehrere Auftritte. Mit dabei: Petra Köhnen von der Stadtverwaltung als Trommlerin. Das brasilianische Temperament begeisterte das Publikum. Klaus-Peter und Birgit Schöttke zeigten, was ihre Gitarren- und Blockflöten-Schüler drauf haben.