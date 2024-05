Brauchtum in Korschenbroich So wird Unges Pengste 2024

Programm Als Geheimrezept von Unges Pengste bezeichnet Sebastianer-Präsident Thomas Siegers die Beständigkeit. Doch das Programm werde bei Bedarf angepasst. Der Königsehrenabend am Mittwoch sei aus der Festabfolge gestrichen worden, da erfahrungsgemäß viele Pfingstfreunde mangels Urlaub ohnehin nicht hätten kommen können. Doch Siegers verspricht: „Das Programm wird nicht weniger sein. Wir haben zwei Königsbälle im Zelt, einen am Pfingstmontag mit traditionellem Königstanz und einen am Pfingstdienstag.“ Für den Pfingstdienstag kündigt der Korschenbroicher ein „strammes Programm“ an, das erstmals auf Wunsch vieler Schützen mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnt. Da der Ablauf Kondition erfordert, startet das Festprogramm am Dienstag eine Stunde später als in früheren Jahren. Der Frühschoppen dauert bis in den Nachmittag hinein und soll stimmungsvoller werden. Um die Mittagszeit tritt ein Zirkus mit Akrobatik und Jonglage auf. Kinder im Festzelt erhalten Freikarten für die Kirmes. Die Abendparade wird etwas vorgezogen. Im Anschluss folgt das Ehrengeleit mit Damen sowie der bislang mittwochs gefeierte Königsball.