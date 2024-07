Gefährliche Pflanze breitet sich in Korschenbroich aus So will die Stadt die Herkulesstaude bekämpfen

Riesige weiße Blütendolden und eine imposante Größe von bis zu vier Metern: So präsentiert sich die Herkulesstaude auch in Korschenbroich. Aus dem Kaukasus wurde sie als Zierpflanze in England eingeführt und nun ist sie auch hierzulande ein Risiko. Denn die Staude, auch Riesen-Bärlauch genannt, ist ein giftiger Einwanderer, der sich rasant verbreitet und dem Menschen gefährlich wird. Alle Pflanzenteile enthalten giftige Substanzen, die in Verbindung mit Sonnenlicht für schwerste Verbrennungen sorgen können.